Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования убийства 4-летней девочки в Омской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Труп ребёнка ночью 1 февраля обнаружили в частном доме приехавшие на вызов в деревню Кольцово Кормиловского района сотрудники скорой помощи.

По версии следствия, ребёнка задушил пьяный 38-летний сожитель его матери. Причиной агрессии стала просьба девочки посмотреть мультфильмы.

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Подозреваемого задержали, следствие просит поместить его в СИЗО.

По делу допрашиваются свидетели, соседи, которые семью характеризуют с отрицательной стороны как злоупотребляющую спиртными напитками.