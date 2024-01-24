Среда, 24 января, 2024
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Бастрыкину доложат о расследовании убийства у сочинской гостиницы

7info
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Председатель Следственного комитета поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту смерти мужчины в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба ведомства.

18 января 2024 года около одной из гостиниц города Сочи в результате произошедшего конфликта мужчина причинил телесные повреждения 31-летнему местному жителю, который в последующем скончался.

В следственном управлении СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ, принимаются меры к установлению местонахождения причастного к преступлению лица.

Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Маслову А.К. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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