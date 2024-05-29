Бастрыкину доложат о происшествии в Касимове

Председателю СК России Александру Бастрыкину представят доклад по уголовному делу о травмировании женщины в результате обрушения балкона в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственными органами СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), в связи с обрушением плиты балкона в многоквартирном доме города Касимова. В результате упавшая с высоты второго этажа хозяйка квартиры с травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

Председателем СК России дано указание руководителю СУ по Рязанской области Никешкину В.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах.