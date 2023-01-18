Среда, 18 января, 2023
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Бастрыкину доложат о нарушении жилищных прав жителей Ростовской области

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Жители Ростовской области обратились в СК России в связи с нарушением их жилищных прав. Они сообщили, что после расселения аварийного дома местные чиновники не принимают должных мер по обеспечению их положенным жильем. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

После обращения жителей аварийного дома следователи ведомства оперативно организовали личный прием заявителей, в ходе которого выслушали все их доводы.

По результатам приема было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Ростовской области Хуаде А.Г. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

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