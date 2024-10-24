Бастрыкину доложат о действиях в отношении несовершеннолетних в Приморском крае

Главе Следкома РФ Александру Бастрыкину будет доложено о ходе проверки по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних в Приморском крае.

В соцмедиа распространена информация о том, что в одном из пабликов региона создана группа, содержащая информацию оскорбительного характера в отношении несовершеннолетних. При этом за денежное вознаграждение унизительные тексты о себе можно удалить, а также выяснить, кто их отправил.

Следственными органами СК России по Приморскому краю по данному факту проводится доследственная проверка (ст. 163 УК РФ).

Председателем СК России дано поручение и.о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Кузьмичеву А.Г. представить доклад о ходе проверки.