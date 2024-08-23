Бастрыкин затребовал доклад по делу о нерасселении жильцов аварийного дома в Рязани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, связанного с длительным нерасселением жильцов аварийного дома в Рязани. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Обращение от жителя города Рязани было опубликовано в комментариях на официальной странице приемной Бастрыкина «ВКонтакте».

Рязанец сообщил о нарушении прав жильцов многоквартирного дома по улице Колхозной. Здание, построенное в 1954 году и признанное аварийным семь лет назад, должно было быть расселено еще в 2020 году. Однако жильцы продолжают проживать в опасных условиях, а сроки предоставления нового жилья были перенесены на 2025 год. Виновные в затягивании процесса расселения до сих пор не привлечены к ответственности.

Председатель СК потребовал от руководителя регионального управления Владимира Никешкина предоставить информацию об обстоятельствах, установленных в ходе следственных действий, а также отчет по итогам расследования.

Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.