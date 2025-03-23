Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав жителей аварийного дома в Рязанской области

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав жильцов аварийного дома в рабочем поселке Сапожок Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В социальной сети сообщается, что в многоквартирном доме, 1972 года постройки, из-за аварийного состояния кровли затапливаются жилые помещения, что приводит к разрушению потолочных конструкций и возникновению замыканий электропроводки. Многочисленные обращения жильцов в управляющую компанию результатов не принесли.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.