Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о нарушении прав 15-летней рязанки

Александр Бастрыкин дал ряд поручений в связи с жалобой о нарушении прав несовершеннолетней в Рязанской области, сообщает пресс-служба Следкома.

В приемную главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина на платформе «ВКонтакте» поступило обращение от жительницы Рязанской области. Она выразила несогласие с ходом расследования обстоятельств, связанных с нарушением прав ее 15-летней дочери, которая является инвалидом. Несмотря на наличие вступившего в законную силу судебного решения от 2020 года, девочка, страдающая редким заболеванием, до сих пор не обеспечена необходимыми техническими средствами реабилитации. Заявительница указала на затяжной характер расследования.

Ранее Бастрыкин взял эту ситуацию под контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

В региональном управлении Следственного комитета России расследуется уголовное дело. В его рамках была назначена судебно-медицинская экспертиза, проведение которой поручено ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации».

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову ускорить расследование уголовного дела. Кроме того, ФГКУ «Судебно-экспертному центру» было поручено оперативно завершить проведение судебной экспертизы. По результатам выполнения поручений ведомству необходимо предоставить доклады.

Помимо этого, А.И. Бастрыкин поручил управлению кадров Следственного комитета провести служебную проверку по факту волокиты, допущенной в ходе расследования данного уголовного дела.

Контроль за исполнением всех поручений возложен на центральный аппарат Следственного комитета.