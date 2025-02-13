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Александр Бастрыкин, фото: t.me/infocentrskrf
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 Бастрыкин поручил проверить информацию о нападении на бригаду скорой в Рязани  

Алексей Самохин

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку по факту нападения на бригаду скорой медицинской помощи в Рязани.  

Врач выездной бригады скорой помощи обратилась в СК России с заявлением о противоправных действиях. По ее словам, в ноябре 2024 года неизвестный мужчина напал на нее, фельдшера и водителя, которые прибыли для оказания ему медицинской помощи. В результате нападения пострадавшие получили ушибы, автомобиль скорой был поврежден.  

Несмотря на обращение в органы внутренних дел, виновный не был привлечен к ответственности.  

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Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Рязанской области Алексею Андреевичу Медведкову провести процессуальную проверку и доложить о результатах. 

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