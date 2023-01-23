Бастрыкин поручил представить доклад о нарушении жилищных прав жителей Свердловской области

В средствах массовой информации была размещена публикация, в которой говорится, что в поселке Таватуе в Свердловской области жильцов аварийного дома не могут расселить с 2016 года. Сообщается, что в доме оседают потолки и стены, а водопровод отсутствует на протяжении долгого времени.

По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка по ст. 293 УК РФ. Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Свердловской области М.В. Богинскому представить доклад по озвученным обстоятельствам.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК, сообщает пресс-служба ведомства.