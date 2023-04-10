Баскетбольный клуб «Рязань» пробился в «Финал четырёх»

В Рязани в спорткомплексе Дворца детского творчества завершились игры полуфинального этапа чемпионата Центрального федерального округа по баскетболу среди мужских команд.

Старт у хозяев не задался. В первом матче БК «Рязань» не сумел настроиться должным образом на серьезную борьбу. Действующий чемпион ЦФО провел встречу значительно ниже своих возможностей и, растеряв в заключительной четверти свое преимущество, потерпел неудачу от воронежской команды «ВГАС» – 64:73. Одним из самых заметных в нашей команде был Михаил Соколов, записавший в актив свой дежурный дабл-дабл (16 очков + 17 подборов).



БК «РЯЗАНЬ» – «ВГАС» (Воронеж) – 64:73 (22:20, 15:11, 15:19, 12:23)

БК «Рязань»: Бойков (11), Буданов (3), Ефремочкин (8), Хамитов (5), Соколов (16 + 17 подборов) – старт, Абраменков (11), Синкевич (7), Гущин (3).

«ВГАС»: Рогов (21), Скуридин (2), Слюсарев (16), Медведев (19), Козьяков (3) – старт, Кальницкий (0), Янишевский (2), Бочаров (6), Дунаев (2), Касонго (2).

Судьи: Гаврилин (Химки), Кутузова (Кинешма), Павлов (Ярославль).

7 апреля. Рязань ДДТ.

Во втором матче полуфинального этапа действующий чемпион ЦФО показал на что способен. В напряженном поединке с одним из лидеров дивизиона «Московская область» коломенским «Авангардом» БК «Рязань» добился важной победы с разницей в счете +14 (82:68). Не помешал хозяевам завершить поединок на высокой ноте даже уход центрового Михаила Соколова, за три с лишним минуты до финальной сирены получившего свой пятый фол.



«АВАНГАРД» (Коломна) – БК «РЯЗАНЬ» – 68:82 (15:20, 14:24, 19:9, 20:29)

«Авангард»: Шестаков (24), Костяков (6), Поляков (3), Горячев (10), Савельев (19 + 10 подборов) – старт, Балашов (2), Арсенов (0), Коснырев (0), Семешкин (4).

БК «Рязань»: Бойков (13), Синкевич (6), Хамитов (9), Ефремочкин (11), Соколов (18) – старт, Буданов (15), Гущин (7), Абраменков (3), Найберт (0).

Судьи: Кутузова (Кинешма), Павлов (Ярославль), Кобелев (Владимир).

8 апреля. Рязань ДДТ.

Одержав уверенную победу в заключительном матче над БК «Тула» (90:78), БК «Рязань» занял в своей группе второе место и завоевал путевку в «Финал четырех». Победителем стала воронежская команда «ВГАС».



БК «РЯЗАНЬ» – БК «ТУЛА» (Тульская область) – 90:78 (21:18, 26:22, 26:19, 17:19)

БК «Рязань»: Бойков (9), Буданов (16), Хамитов (11 + 13 подборов), Поляков (12), Соколов (23 + 12 подборов) – старт, Гущин (16), Ефремочкин (3), Синкевич (0), Найберт (0).

БК «Тула»: Стекольников (12), Антипов (16), Винокуров (22), Лисаев (13), Захаров (11 + 11 передач) – старт, Николенко (4).

Судьи: Гаврилин (Химки), Кобелев (Владимир), Павлов (Ярославль).

9 апреля. Рязань ДДТ.