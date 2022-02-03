Мошенники стали красть деньги у россиян с помощью QR-кодов, в которых зашита информация о счете клиента. В середине января жительнице Москвы поступил звонок от имени сотрудника банка, который сообщил, что на ее имя якобы пытаются взять кредит.

По данным «Известий», далее собеседник заявил: чтобы избежать оформления несанкционированного займа, женщине необходимо сделать «бесплатную защиту» и создать QR-код для того, чтобы отменить операцию.

Под руководством подставного сотрудника банка москвичка создала QR-код и направила его через чат-бот, а затем с её карты было списано 75 тыс. рублей.

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Схема с применением методов социальной инженерии, при реализации которой упоминаются «бесплатная защита» или «QR-коды», известна в Газпромбанке, сообщил его представитель.

Некоторые кредитные организации позволяют проводить финансовые операции с помощью QR-кода, например, снимать деньги в банкомате или переводить их кому-либо, пояснил «Известиям» главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. По его словам, в этой схеме злоумышленники с помощью социальной инженерии могли убедить клиента банка сгенерировать такой код, указав какую-либо сумму, и направить им QR.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Суммы квадратов: банковские мошенники используют для обмана QR-коды