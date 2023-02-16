Несмотря на активное снятие гражданами наличных со счетов, крупные банки за прошлый год нарастили свои розничные депозитные портфели в диапазоне от 9 до 38%, выяснили «Известия».

Объем депозитов за 2022-й вырос на 155 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2021-м на 38%, сообщили в «Совкомбанке». Большой прирост связан с высокими ставками в весенние месяцы, пояснили там. В «Новикомбанке» вклады выросли на 31%, сообщили в организации.

По итогам 2022 года портфель пассивов физлиц в Сбере достиг рекордных 18,3 трлн рублей (+23%, объем привлеченных средств в 2021-м равнялся 14,6 трлн. — «Известия»), поделились в Сбере. В ВТБ отметили: по итогам года портфель вкладов клиентов увеличился на 22% и превысил 3,2 трлн рублей. В УБРиР сообщили, что портфель пассивов за прошлый год вырос на 18,3%. В крымском РНКБ сказали, что объем вкладов поднялся на 9,3% и составил 77,8 млрд рублей.

Вместе с тем, в 2022 году существенно увеличилась популярность накопительных счетов: с 2% до 10% от объема пассивов физических лиц, сообщили в Абсолют Банке. От депозита они отличаются тем, что деньги можно снимать в любое время без потери процентов. Рост спроса на этот продукт отметили в «Открытии» и Почта Банке. Доля депозитов сократилась с 40% до 32%, а счетов, напротив, выросла с 60 до 68%.

Согласно данным ЦБ, в 2022 году объем привлеченных банками вкладов достиг 36,6 трлн рублей против 34,7 трлн годом ранее. Депозиты в 2023 году продолжат рост, ожидают на рынке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Очень вкладно: банки нарастили портфель депозитов почти на 40%