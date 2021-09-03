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Пятница, 3 сентября, 2021
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Банк «Открытие» запускает акцию «Тест драйв» для малого бизнеса

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Банк «Открытие» запускает акцию «Тест драйв» для малого бизнеса

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С 1 сентября в банке «Открытие» стартует акция «Тест драйв» для компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Она предусматривает обнуление всех самых важных платежей для компаний этого сегмента и продлится до конца года.

В акции могут участвовать клиенты, открывшие первый расчетный счет в банке «Открытие» и одновременно подключившие пакет услуг «Свой бизнес» в период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года.

В течение четырех месяцев с даты подключения к акции не будут взиматься комиссии за межбанковские платежи, переданные в банк с использованием систем ДБО, на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, на счета физических лиц в рамках зарплатных проектов сверх лимита, включенного в пакет услуг «Свой бизнес». Кроме того, до 31 декабря 2021 года включительно банк не будет брать комиссию и за внесение наличных по бизнес-карте в рамках пакета услуг «Свой бизнес».

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