Четверг, 27 октября, 2022
Татьяна Проводина

Банк «Открытие» упростил открытие депозитов для крупного бизнеса

На главнуюНовости мира
Business фото создан(а) lookstudio - ru.freepik.com

Теперь корпоративные клиенты банка могут подписать генеральное соглашение-оферту о размещении средств в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн», выбрать интересующее предложение и оперативно открыть выгодный депозит в рамках «единого окна».

После заключения соглашения без посещения офиса банка клиентам будет доступна классическая линейка депозитов, а также депозиты по фиксированной или индивидуальной ставке. В соответствующем разделе интернет-банка можно просматривать заявки в режиме онлайн, контролировать статус их размещения и получать подтверждение об открытии.

«Мы традиционно предлагаем крупному бизнесу одни из самых привлекательных условий на рынке: широкую линейку с большим набором опций и выгодные ставки. Весь процесс размещения абсолютно прозрачен и удобен для наших клиентов, поэтому получать высокий доход от свободных средств стало проще», – прокомментировал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/