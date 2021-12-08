Банк «Открытие»: три четверти россиян сталкивались с финансовым мошенничеством за последний год

73% россиян столкнулись с финансовым мошенничеством за последний год. Звонки от имени банков остаются самым массовым видом мошенничества, а банки — главным источником информирования населения о кибербезопасности. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» в преддверии финтех-форума «Финополис-2021».

65% респондентов заявили, что они или члены их семей сталкивались со случаями финансового мошенничества за последний год, но обошлось без ущерба. Еще 8% потеряли деньги в результате такого мошенничества. Самый высокий процент пострадавших от действий финансовых мошенников за последний год — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (13%) и в Северо-Западном федеральном округе (12%). 27% россиян не имели личного опыта столкновения с финансовыми мошенниками за последний год. Больше всего повезло жителям Сибири (35%), тогда как на Северном Кавказе таких только 18%.

Отвечая на вопрос о способах финансового мошенничества, с которыми они сталкивались (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа), россияне чаще всего называли звонки и смс от имени финансовых организаций — 61%, звонки и смс от имени государственных органов (полиция, Следственный комитет, судебные органы) – 22%, сайты, замаскированные под актуальную информационную повестку (выплаты пенсионерам, qr-коды для вакцинированных) — 21%, поддельные сайты и приложения, замаскированные под сервисы государственных органов — 20%, финансовые пирамиды и предложения сверхдохода по ценным бумагам — 20%.

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Чаще всего россияне получают информацию о кибербезопасности от банков (83%), далее с большим отрывом идут операторы связи и госорганы (по 49%) и другие организации (40%). Главные способы получения такой информации в банках — звонок от работника банка (62%), в платежном процессе на странице ввода кода подтверждения при оплате в интернете (61%) и в банкоматах (61%).

Наиболее предпочтительными способами получения информации о кибербезопасности (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) россияне назвали уведомление по электронной почте (38%), смс-уведомления (29%) и в платежном процессе на странице ввода кода подтверждения при оплате в интернете (12%).

В случае столкновения с финансовым мошенничеством 43% респондентов не предпринимали никаких действий. Обращались в банк 23% — чаще всего жители Северного Кавказа (38%), а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (31%), реже всего жители Дальнего Востока (14%) и Сибири (17%). В полицию обращались 9% опрошенных, в суд — лишь 1%.

Отвечая на вопрос, какие действия вы предпринимаете, чтобы не стать жертвой финансового мошенничества (открытый вопрос) россияне чаще всего говорили о том, что не сообщают никому и нигде не записывают секретные данные карты, в том числе пин-код и СVV-код с обратной стороны (76%), скачивают мобильные приложения только в официальных магазинах — Google Play и App Store (30%), не хранят на телефоне фото и заметки с данными банковских карт (29%), подключили смс или push-уведомления от банка обо всех операциях по карте (28%). При этом только 9% проверяют кредитные и финансовые организации на сайте Банка России.

Большинство россиян невысоко оценивают уровень личной кибербезопасности в российской финансовой системе. 30% уверены, что в любой момент могут стать жертвой кибермошенников. Еще 21% полагают, что по мере развития технологий кибербезопасность финансовых операций снижается. При этом 32% считают, что проблемы есть, но в целом кибербезопасность финансовых операций повышается. Уверены, что все их финансовые операции достаточно защищены, 18% респондентов.

* Опрос проведен банком «Открытие» 26 ноября – 2 декабря по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.