Банк «Открытие»: треть россиян положительно относится к браку по расчету, 42% — к брачным контрактам

- Advertisement -

Россияне вполне толерантно относятся к бракам по расчету и брачным контрактам. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и РГС Банком накануне Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

42% опрошенных заявили о положительном отношении к брачному контракту, поскольку он позволяет будущим мужу и жене ответственно относиться к своим финансовым обязательствам. Чаще всего такой ответ давали жители Москвы и Московской области (49%), реже всего — на Северном Кавказе (30%).

47% относятся к брачным контрактам нейтрально, считая, что каждая семья имеет право сама решать, оформлять ли взаимные обязательства таким образом.

Только 10% опрошенных считают, что брачный контракт не нужен, если есть настоящая любовь. Наиболее популярна такая точка зрения на Северном Кавказе (18%), наименее — на Урале (5%).

При этом брачный контракт есть только у 9% респондентов. 51% заявили, что их семьям он не нужен, поскольку «мы любим друг друга». Царством романтики оказался Дальний Восток, где такой ответ дали 68% респондентов, тогда как на Урале лишь 37%, а на Северном Кавказе — 40%.

У 40% опрошенных нет брачного контракта, поскольку его не с кем заключать — они не состоят в официальном браке.

33% россиян положительно относятся к браку по расчету, если это добровольное решение пары. На Урале так считают 38%, тогда как в Южном федеральном округе — лишь 24%.

28% россиян уверены, что в брак можно вступать только по любви, причем эта доля примерно одинакова по всей территории страны. 39% заявили о нейтральном отношении к бракам по расчету.

*Опрос проведен банком «Открытие» и РГС Банком 25-30 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.