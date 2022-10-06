Банк «Открытие» поздравил страховые компании группы с Днем страховщика

Банк «Открытие» поздравил компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь» с Днем страховщика. 6 октября «Росгосстрах», старейший и самый известный страховщик России, отмечает также 101-ю годовщину своего создания.

«День рождения «Росгосстраха» не случайно отмечается в России 6 октября, в День страховщика. Развитие отечественного рынка страховых услуг неразрывно связано с историей этой компании. «Росгосстрах» — это защита благополучия почти 13 миллионов наших граждан, застрахованных в нем по самыми разным видам страхования, и 240 тысяч компаний по всей стране. Компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь» остаются не только надежными страховыми партнерами для россиян, но и серьезным активом финансовой группы. Наравне с банком и другими дочерними компаниями «Открытия» они оперативно и гибко реагировали на вызовы беспрецедентно сложной экономической реальности 2022 года. «Росгосстрах» сумел выйти на положительный финансовый результат по итогам первого полугодия. А «Росгосстрах Жизнь» традиционно занимает лидирующие позиции на рынке страхования жизни», — сказал председатель совета директоров СК «Росгосстрах», президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. — Рад поздравить «Росгосстрах» с днем рождения, а всех страховщиков – с профессиональным праздником».

«Росгосстрах» как один из лидеров российского рынка работает с самыми «народными» видами страхования — страхованием жилья и имущества физических лиц, добровольным медицинским страхованием, страхованием от несчастных случаев, страхованием ипотечных заемщиков, имущественным страхованием и страхованием ответственности компаний и предприятий. «Росгосстрах» — рекордсмен по присутствию в различных уголках страны: во всех федеральных округах есть представители компании, готовые прийти на помощь клиентам при наступлении страхового случая.

«Росгосстрах» активно развивает и каналы дистанционного взаимодействия с клиентами в урегулировании страховых случаев. Сейчас доля удаленного урегулирования убытков по добровольным личным видам страхования (от несчастных случаев, страхования путешественников) в компании составляет более 29%, а по ОСАГО в части причинения вреда жизни и здоровью — 11% от всех убытков, в которых возможна процедура полностью дистанционного взаимодействия страхователя и страховщика. По договорам страхования жилья и имущества граждан эта доля достигает 17%, а по автокаско — 18%.

Только за последние 3 года, с момента активизации банкострахования в Группе, более 700 тысяч клиентов «Открытия» приобрели в отделениях банка полисы «Росгосстраха» по страхованию квартир и домов, здоровья, кредитных карт, от несчастного случая или застраховались по ипотеке. А более 200 тысяч семей клиентов банка «Открытие» доверили защиту жизни и заботу о финансовом благополучии СК «Росгосстрах Жизнь».

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