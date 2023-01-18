Банк «Открытие» повышает комфорт обслуживания клиентов в Рязани

Для повышения качества обслуживания банк «Открытие» в Рязани открыл офис и сейчас предоставляет финансовые услуги населению в полном объеме по адресу: Первомайский проспект, 37. Точка продаж расположена в одном из центральных районов города и сможет ежедневно принимать более 50 человек.

Дизайн офиса выполнен в современном стиле с учетом необходимых условий для комфортного обслуживания клиентов. На площади офиса разместились: зона самообслуживания, в которой расположены банкоматы с функцией приема и выдачи наличных денежных средств, универсальная фронт-линия по предоставлению банковских продуктов населению.

Квалифицированные специалисты банка ответят на все интересующие вопросы об актуальных программах и услугах, предоставляемых банком «Открытие», помогут оформить их. В том числе в дополнительном офисе можно воспользоваться одним из наиболее популярных на сегодняшний день продуктов — рефинансированием кредитов сторонних банков.

«Согласно концепции банка «Открытие», офис визуально максимально открытый и удобный для клиента. Комфортность и технологичность решений, которыми мы руководствуемся при наполнении наших новых офисов, составляют важную часть качественного клиентского сервиса. Я уверен, что жители Рязани по достоинству оценят новый подход к обслуживанию, который сегодня предлагает банк «Открытие». В точке продаж частным клиентам доступны оформление дебетовых и кредитных карт, кредитов наличными, вкладов, инвестиционных и накопительных продуктов», — отметил Алексей Суздальницкий, управляющий банка «Открытие» в Рязани.

Банк «Открытие» в Рязани представлен 2 офисами продаж. Кредитный портфель банка «Открытие» в Рязанской области достиг 4 млрд рублей. Портфель привлеченных средств составил 4 млрд рублей. Драйверами развития регионального банковского бизнеса остаются кредиты наличными и кредитные карты, кредитные продукты для предпринимателей и зарплатные проекты.

Режим работы нового офиса банка «Открытие» с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, суббота, воскресенье – выходной.