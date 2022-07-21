Банк «Открытие»: половина россиян ожидает дальнейшего снижения ставок по кредитам

Более 70% россиян не изменили своего отношения к возможности кредитования после снижения ставок. О потенциальной готовности взять потребкредит в ближайшие 3-6 месяцев заявило — 27% респондентов, ипотеку или автокредит – по 18%. Таковы результаты опроса* личных прогнозов россиян на второе полугодие 2022 года, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь».

71% россиян не изменили своего отношения к готовности взять потребительский кредит в ближайшие 3-6 месяцев после снижения ставки: при этом 57% не хотели взять такой кредит раньше, не хотят и сейчас, а 14% наоборот хотели брать кредит при более высоких ставках, и не отказались от своего намерения.

14% хотели брать потребкредит до снижения ставки, а сейчас расхотели. 13% не хотели брать кредит при высоких ставках, а сейчас рассматривают для себя такую возможность. 2% уже взяли такой кредит по новой сниженной ставке. Таким образом, более 27% россиян потенциально готовы взять потребительский кредит в ближайшие 3-6 месяцев.

76% опрошенных не изменили личных планов насчет автокредита после снижения ставки: 67% не хотели брать такой кредит в ближайшие 3-6 месяцев до снижения ставки и не хотят сейчас, 9% намеревались сделать это раньше и собираются сейчас.

14% раньше хотели взять автокредит, а после начала периода снижения ставок расхотели. 9% не хотели брать автокредит раньше, а сейчас готовы сделать это. Уже взяли автокредит по сниженной ставке 1% опрошенных (в Москве и Московской области – 3%). Таким образом, воспользоваться автокредитом в ближайшие 3-6 месяцев готовы 18% респондентов.

71% россиян не изменили отношения к ипотеке после снижения ставок: 62% не хотели брать ипотечный кредит раньше и не хотят сейчас, 9% хотели сделать это до снижения ставок и готовы сейчас.

16% раньше хотели брать ипотеку, а теперь не хотят, несмотря на снижение ставок. 9% раньше не хотели, а теперь хотят стать ипотечными заемщиками. 4% уже взяли ипотеку по новой сниженной ставке (в том числе в Приволжском федеральном округе — 7%, в Южном — 6%). Возможность воспользоваться ипотекой в итоге рассматривают около 18% наших сограждан.

51% респондентов ожидают дальнейшего снижения ставок по всем видам кредитов в 2022 году: 41% скорее да, 10% — определенно да. При этом в Южном федеральном округе удешевления кредитов ждут 62%, а на Дальнем Востоке — лишь 38%.

49% россиян считают, что в 2022 году ставки по кредитам больше снижаться не будут: скорее нет – 40%, определенно нет — 9%.

* Опрос проводился банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 12-19 июля 2022 года методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).