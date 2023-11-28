Банк «Открытие» по итогам 9 месяцев нарастил объемы розничного бизнеса

Розничный бизнес банка «Открытие» (входит в группу ВТБ) за 9 месяцев 2023 года согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) вырос во всех сегментах. Кредитный портфель за год увеличился более чем на 21% до 820,49 млрд рублей. Портфель пассивов физических лиц вырос почти на 15% до 1,2* трлн рублей.

Наиболее быстрыми темпами в 2023 году прирастал портфель автокредитов. Он составил 138,3 млрд рублей, увеличившись на 32%. За 9 месяцев 2023 года банк продемонстрировал прирост выдач на 73% по объему и на 33% по количеству заключенных договоров по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Рост портфеля ипотечных кредитов по сравнению с 9 месяцами 2022 года составил 27% – до 417,7 млрд рублей. Выдачи ипотеки выросли более чем вдвое по объему и почти на 88% по количеству. Основным драйвером роста стали программы с господдержкой и совместные с застройщиками программы кредитования.

Портфель кредитных карт увеличился год к году на 20% до 28,7 млрд рублей. Выдачи в объеме приросли более чем на 36%, в количестве более чем на 43%. За год банк запустил ряд уникальных акций и сервисов, позволяющих клиентам получать еще больше выгоды от покупок по кредитным картам «Открытия».

Прирост портфеля кредитов наличными составил порядка 9% – до 235,8 млрд рублей. Объем выданных потребительских кредитов превысил показатель предыдущего года почти в 2,2 раза, количество – в 1,9 раз. Банк активно развивал дистанционные каналы продаж. С начала года онлайн-продажи кредитов выросли на 45%, их доля увеличилась до 70% от всех продаж.

Портфель средств физлиц по сравнению с 9 месяцами прошлого года увеличился на 154 млрд рублей до 1,2 трлн рублей (+15%). Наибольшим спросом в 2023 году у клиентов пользовались вклады сроком на 3 месяца.

*включая счета эскроу