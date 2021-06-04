Банк «Открытие» и Mail.ru Group помогут малому и среднему бизнесу перейти в цифру

В рамках ХХIV Петербургского международного экономического форума банк «Открытие» и Mail.ru Group подписали меморандум о сотрудничестве в области поддержки и развития малого и среднего бизнеса.
Документ подписали заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова и вице-президент Mail.ru Group по B2B коммерции и операционному управлению Элина Исагулова.
Компании планируют разрабатывать решения на базе технологий и сервисов Mail.ru Group, включая облачную платформу Mail.ru Сloud Solutions, технологии искусственного интеллекта, чтобы помогать МСП-сектору развиваться и переводить бизнес в цифровую среду.
Команда интернет-холдинга будет помогать банку развивать IT-экспертизу и внедрять высокотехнологичные решения, чтобы создавать удобные онлайн-сервисы для предпринимателей и помогать им успешно развивать свое дело. Партнеры планируют тестировать новые технологии и проводить совместные мероприятия для обмена опытом с игроками рынка и представителями малого и среднего бизнеса.