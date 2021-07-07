Банк «Открытие»: большинство россиян готовы потратить на свою свадьбу не более 200 тысяч рублей

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Большинство наших сограждан не сторонники пышных свадеб. Только 23% считают, что свадебная церемония должна быть роскошной, чтобы запомниться на всю жизнь. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и РГС Банком накануне Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

Больше всего сторонников пышных свадеб оказалось на Урале (33%), меньше всего — в Центральном федеральном округе (18%). Нейтрально к роскошным свадьбам относятся 42% опрошенных. Еще 34% заявили об отрицательном отношении.

41% россиян планируют пригласить на свадьбу только родителей и самых близких друзей, а 19% и вовсе считают, что для церемонии бракосочетания достаточно только жениха и невесты. Еще 15% опрошенных готовы позвать на празднование всех знакомых и друзей, уложившись в лимит до 100 человек. Четверть россиян уверены, что на свадьбе “чем больше гостей, тем лучше”.

Примерно треть опрошенных (31%) хотели бы отметить день свадьбы за границей, четверть (25%) – на родине в ресторане, каждый пятый (19%) – на природе, 13% — дома, а 12% — рассматривают экзотические и необычные места для проведения бракосочетания: воздушный шар, планетарий, стадион, необычный арт-объект…

Почти две трети россиян (64%) нейтрально относятся к ситуации, когда свадьбу молодоженов оплачивают родители. По их мнению, лучше, если родители помогут деньгами только частично и по собственному желанию. 17% положительно относятся к тому, что свадьбы финансируют родители – это поможет провести торжество на высоком уровне. 18% считают, что молодожены должны оплачивать свадьбу сами, даже если им придется брать для этого кредит, поскольку вступают в самостоятельную жизнь.

53% заявили, что самостоятельно финансировали свои свадьбы. Ниже всего этот показатель на Северном Кавказе (43%), выше всего в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (60%). 31% устраивали свадьбы на деньги родственников и родителей. У 29% не было свадеб. 4% респондентов брали для свадьбы кредит в банке.

При этом нормальной практикой свадьбу в кредит считают лишь 26% опрошенных (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — лишь 19%). 74% полагают, что кредит на свадьбу брать нельзя: если нет денег, лучше отложить свадьбу или сделать ее скромнее.

7% опрошенных россиян заявили о том, что у них нет денег на свадьбу. Не более 50 тысяч рублей на свадебную церемонию готовы потратить 10% опрошенных, 50-100 тысяч — 20%, от 100 до 200 тысяч рублей — 17%, от 200 до 300 тысяч рублей — 9%, от 300 до 400 тысяч рублей — 6%, от 400 до 500 тысяч рублей — 4%, свыше 500 тысяч — 7%(и 11% жителей Московского региона).

*Опрос проведен банком «Открытие» и РГС Банком 25-30 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.