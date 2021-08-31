Банк «Открытие»: более половины россиян считают высшее образование необходимостью, но более трети не готовы платить за него

Более половины россиян считают высшее образование необходимым в современном мире показателем статуса и подспорьем в получении хорошей работы. При этом почти треть наших сограждан после получения диплома никогда не работали по специальности, а более 40% уверены, что высшее образование должно быть исключительно бесплатным. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие», управляющей компанией «Открытие» и «Открытие Брокер» к началу нового учебного года.

55% россиян согласны с тем, что высшее образование в современном мире остается важным показателем статуса человека и помогает в трудоустройстве. Наиболее часто такой ответ давали жители Сибири (62%), реже других — жители Северо-Западного федерального округа (47%). 32% полагают, что «корочки» об окончании вуза в современном мире не обязательны, но не помешают. По мнению 13% респондентов знания и диплом сейчас не помогают получить хорошую работу и иметь высокие доходы.

35% опрошенных имеют высшее образование и всю жизнь работают по специальности. 30% после получения высшего образования, напротив, никогда не работали по специальности. У 16% наших соотечественников нет высшего образования, но они жалеют об этом. Столько же не получили высшего образования и не сожалеют о его отсутствии. 3% учатся в вузе сейчас.

В своем регионе хотели бы получить высшее образование или дать его своим детям 40% опрошенных. В Москве или Санкт-Петербурге – 37%. Среди желающих получить высшее образование или дать его детям за границей больше всего россиян хотели бы сделать это в Великобритании или странах Евросоюза (15%) и США (6%). 1% опрошенных считают хорошим местом для получения высшего образования Китай и другие ведущие страны Азии.

Более половины россиян (52%) не брали кредиты на образование и не собираются это делать. Еще 44% не брали, но не исключают для себя такую возможность. 3% заявили, что уже взяли образовательные кредиты. Тут с большим отрывом лидируют жители Москвы и Московской области (9%). На Урале и в Южном федеральном округе такой опыт имеет лишь 1% опрошенных.

43% считают, что высшее образование должно быть бесплатным. Чаще всего такой точки зрения придерживаются жители Южного федерального округа (54%), реже других — жители Урала (36%), а также Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 37%).

Тем не менее, 30% россиян готовы платить за учебный год в вузе 50-100 тысяч рублей, 16% — по 100-200 тысяч рублей, 7% — 200-300 тысяч рублей. Еще 4% готовы заплатить за учебный год свыше 300 тысяч рублей.

35% респондентов ориентируются исключительно на бесплатные варианты высшего образования для себя или своих детей. 34% готовы откладывать необходимую на эти цели сумму. 19% уверенно готовы взять образовательный кредит. 13% заявили, что у них уже есть необходимая сумма на высшее образование для себя или своих детей.

По мнению экспертов, популярность плановых накоплений на высшее образование среди россиян в последнее время растет. В иерархии долгосрочных финансовых целей высшее образование детей уступает лишь накоплениям на пенсию.

Виталий Исаков, директор по инвестициям УК «Открытие»: «Если начать откладывать в момент рождения ребенка, у вас есть 16-18 лет, чтобы накопить необходимую сумму. Для таких инвестиционных горизонтов лучше всего работает инвестирование в акции. По мере приближения к моменту начала обучения (за 3-5 лет до предполагаемого поступления в вуз) можно начать постепенно снижать долю акций в портфеле, заменяя их на более консервативные инструменты (облигации). Это позволит в последние годы перед достижением цели уменьшить влияние возможного снижения рынка на результат инвестирования. Для иллюстрации, вложив в российский рынок акций 100 тыс. рублей 18 лет назад (31 июля 2003 г.), сегодня инвестор имел бы порядка 1,75 млн рублей – достаточную сумму для оплаты обучения в МГУ».

Юрий Маслов, генеральный директор «Открытие Брокер»: «В России, в отличие от США и других стран, копить на образование не принято. Многие считают, что у них просто нет на это денег. На самом деле у большинства граждан такая возможность есть. Если родители хотят, например, на 20-летие скопить капитал на образование ребенка, то они могут начать с 0 и далее ежемесячно инвестировать по 5000 рублей. При среднегодовой доходности в 10%, например, через 20 лет накопленная сумма составит 3,8 млн рублей (если просто откладывать, то 1,2 млн). Если же инвестировать, используя индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), можно ежегодно получать от государства налоговую льготу в размере 52 тыс. рублей, реинвестировать эту сумму, тем самым дополнительно увеличивая капитал на образование».

*Опрос проводился 23-29 августа 2021 года среди 1000 жителей в возрасте 18-65 лет жителей городов всех регионов России.