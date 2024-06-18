Бахилов прокомментировал ситуацию с отключением газа в Касимове

Глава администрации Касимова прокомментировал ВКонтакте ситуацию с отключением газа в городе.

«В интернет сети появилась информация, что Касимов оставили без газа. Это действительно так, АО „Газпром газораспределение Рязанская область“ проводит ежегодные ремонтные работы, сопряженные с остановкой ГРС „Касимов“, — написал Бахилов.

— Информацию об прекращении подачи газа 13 июня сообщили через все возможные источники: интернет-ресурсы, управляющие компании, ТОСы, также известили все предприятия города.

В учреждениях социальной сферы имеется электрическое оборудование для приготовления пищи и нагрева воды, поэтому они работают в штатном режиме.

Уважаемые жители, отключение газа — это временное неудобство, но оно даёт возможность проводить ремонтно — профилактические работы для того, чтобы зимой газ бесперебойно поступал в наши дома».