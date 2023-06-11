О состоянии 14-летнего внука, которого товарищ пытался сжечь заживо, «Комсомольской правде» рассказала бабушка мальчика.

По словам женщины, изменений в состоянии нет, оно до сих пор критическое. Несмотря на усилия врачей, юный пациент остаётся в коме, прогнозов медики не дают.

Бабушка говорит, что внук покрылся «панцирем», его сейчас снимают врачи.

— Начали с грудной клетки, чтобы легкие могли дышать. Но весь «панцирь» до сих пор не сняли. Что будет с кожей у нашего внука, мы не знаем, — рассказала она.

Женщина надеется, что внук выживет.

ЧП произошло в Южном Бутове. По версии следствия, 14-летнего мальчика во время ссоры поджёг его знакомый, облив перед этим горючей жидкостью.

Подозреваемого арестовали. В судебном заседании несовершеннолетний просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.