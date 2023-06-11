О состоянии 14-летнего внука, которого товарищ пытался сжечь заживо, «Комсомольской правде» рассказала бабушка мальчика.
По словам женщины, изменений в состоянии нет, оно до сих пор критическое. Несмотря на усилия врачей, юный пациент остаётся в коме, прогнозов медики не дают.
Бабушка говорит, что внук покрылся «панцирем», его сейчас снимают врачи.
Женщина надеется, что внук выживет.
ЧП произошло в Южном Бутове. По версии следствия, 14-летнего мальчика во время ссоры поджёг его знакомый, облив перед этим горючей жидкостью.
Подозреваемого арестовали. В судебном заседании несовершеннолетний просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.