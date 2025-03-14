Телеграм-канал Рязанской области в рубрике «Регион в лицах» рассказал о бабе Гале Ершистой. Это — настоящий фольклорный бренд Касимовского района.

Баба Галя — вполне реальная женщина. Зовут её Галина Николаевна Сенина. Она жена, многодетная мама, бабушка пяти внуков. Вместе с творческими коллективами Лашманского дома культуры участвует во всех сельских праздниках. Неизменный её атрибут — большая расписная ложка.

Героиня рубрики очень любит гостей. Поэтому туристов, приезжающих в район, обязательно везут в Лашму, где в местном доме культуры их ждёт настоящая рыбная феерия от бабы Гали Ершистой.

Реклама

А ещё Галина поёт в хоре «Ивушка» и пишет стихи и песни о родном крае. Её произведения вошли в несколько сборников стихов. В любимое дело она вкладывает душу. Творческие старания и позитив, которые несёт Галина людям, возвращаются к ней вдохновением и новыми идеями.

«Мы даём людям возможность хорошенько отдохнуть. Не бывает так, чтобы кто-то из гостей стоял в стороне. Почти у всех глаза горят! Одни пускаются с нами в пляс, другие подпевают», — говорит Галина.