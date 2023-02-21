Автор книг о маньяках разнесла идею депутата отправить женщин из тюрьмы на СВО

Член Совета по правам человека, автор книг о маньяках Ева Меркачева раскритиковала идею свердловского депутата Вячеслава Вегнера отправить женщин-заключенных участвовать в спецоперации.

В интервью E1.RU она пояснила, что заключенных не смогут быстро подготовить и сделать профессиональными санитарками. По словам собеседницы, им не чего делать в зоне проведения СВО.

Она считает, что многие преступницы пошли на нарушение закона в силу каких-то обстоятельств.

«Среди них очень мало жестоких людей. 90 процентов убийц-женщин — это те, которых муж терроризировал, или кто-то еще, и они взяли нож и убили мучителя. Им нужно помочь, а не отправлять их туда, где еще страшнее, где льется кровь. Эти женщины и так травмированные», — подчеркнула Меркачева.

У большинства из них есть дети, которые их ждут, престарелые и нуждающиеся в помощи родители, напомнила она.