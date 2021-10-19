Автопарк МУП «УРТ» пополнился 85 автобусами из Москвы

Правительство Москвы передало в 2021 году Рязани 85 бывших в употреблении автобусов. Машины передали на баланс МУП «УРТ», сообщила пресс-служба мэрии.

Во вторник, 19 октября, прибывший транспорт осмотрела глава администрации Рязани Елена Сорокина.

По словам начальника управления транспорта Вениамина Синякова, первая группа автобусов выйдет на городские улицы с 1 ноября. Часть будут работать по маршруту № 16, остальные отправят на новый маршрут «пос. Мехзавода — Телезавод».

На самом предприятии происходят изменения. Проводятся мероприятия по повышению профессионального уровня сотрудников, налажено сотрудничество с Автотранспортным техникумом. В учебном центре УРТ готовят водителей, кондукторов.

По поручение губернатора Николая Любимова внесены изменения в положение об оплате труда с учетом ключевых показателей эффективности (KPI) для сотрудников. Водители зарабатывают больше. если выполняют план по количеству рейсов, ездят без аварий. Кондукторы — соблюдая кассовую дисциплину, культурно обслуживая пассажиров.

Елена Сорокина отметила слаженную работу профильного управления администрации и МУП «УРТ».