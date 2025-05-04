Воскресенье, 4 мая, 2025
20 C
Рязань
Спорт

Автомобильные гонки на внедорожниках прошли в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Сараях 3 мая состоялись автомобильные гонки «Путь к победе», посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Любители джип-спринт-триала собрались на бездорожье у пруда «Омут», чтобы продемонстрировать мастерство вождения на сложнейшей трассе. В гонках приняли участие более 40 автолюбителей из Липецка, Тамбовской области, Рязани, Касимова, Ухолова, Шацка, Кораблина, Сапожка. Поддержать своих гонщиков приехали болельщики.

Гонки прошли в трёх категориях: «Стандарт», «Подготовленные» и «Экстрим». В «Стандарте» золото взял экипаж из Касимова. В категории «Подготовленные» победили водители из Рязани, они же забрали первое место в «Экстриме».

Автомобильные гонки на внедорожниках прошли в Рязанской области Любители джип-спринт-триала собрались на бездорожье у пруда «Омут», чтобы продемонстрировать мастерство вождения на сложнейшей трассе.
Автомобильные гонки на внедорожниках прошли в Рязанской области Любители джип-спринт-триала собрались на бездорожье у пруда «Омут», чтобы продемонстрировать мастерство вождения на сложнейшей трассе.
Автомобильные гонки на внедорожниках прошли в Рязанской области Любители джип-спринт-триала собрались на бездорожье у пруда «Омут», чтобы продемонстрировать мастерство вождения на сложнейшей трассе.
Автомобильные гонки на внедорожниках прошли в Рязанской области Любители джип-спринт-триала собрались на бездорожье у пруда «Омут», чтобы продемонстрировать мастерство вождения на сложнейшей трассе.
Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.