Автомобильные гонки на внедорожниках прошли в Рязанской области

В Сараях 3 мая состоялись автомобильные гонки «Путь к победе», посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Любители джип-спринт-триала собрались на бездорожье у пруда «Омут», чтобы продемонстрировать мастерство вождения на сложнейшей трассе. В гонках приняли участие более 40 автолюбителей из Липецка, Тамбовской области, Рязани, Касимова, Ухолова, Шацка, Кораблина, Сапожка. Поддержать своих гонщиков приехали болельщики.

Гонки прошли в трёх категориях: «Стандарт», «Подготовленные» и «Экстрим». В «Стандарте» золото взял экипаж из Касимова. В категории «Подготовленные» победили водители из Рязани, они же забрали первое место в «Экстриме».