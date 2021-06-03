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Четверг, 3 июня, 2021
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Автомобилистов предупредили о новых штрафах

Елена Лобанова
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В законодательстве должна появиться отдельная норма о превышении водителями допустимой средней скорости. Об этом сообщает портал Autonews

В настоящее время в КоАП нет специальной статьи за слишком быстрый проезд по подконтрольным камерам. За превышение средней скорости наказывают по тем же ставкам, что и за мгновенную. То есть если водитель при допустимой скорости в 90 км/ч проедет 130 км/ч, 150 км/ч или 220 км/ч, то штраф будет один — 1 500 рублей. 

Кроме того, в постановлениях, которые присылают нарушителям, не указывают конкретный адрес расположения камеры. Из-за этого автомобилисты обращаются в суды и оспаривают штрафы. 

— Если водитель едет быстрее установленной скорости, уже не важно, каким способом камеры фиксируют этот факт: в моменте или же по итогам проезда протяженного участка, — рассказали в ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око». 

Среднюю скорость вычисляют две синхронизированные камеры, которые устанавливают в начале и конце участка контроля. 

При этом в ассоциации «Око» уверены, что такие комплексы — наиболее эффективные средства повышения безопасности дорожного движения. На участках, где установлены синхронизированные камеры, показатели аварийности снизились до 50%. 

Сейчас проект нового КоАП дорабатывается Минюстом с учетом результатов общественных обсуждений.

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