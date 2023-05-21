Понедельник, 22 мая, 2023
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Автомобиль съехал в Рюминский пруд в Рязани

7info
Фото: t.me/FSBRyazan

В воскресенье, 21 мая, в Рязани легковой автомобиль съехал в Рюминский пруд. Фотографии с места происшествий разместил телеграм-канал «Усы Куракиной».

На снимках видно людей, которые пытаются достать ВАЗ из воды.

Официальная информация уточняется.

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