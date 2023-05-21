Автомобиль съехал в Рюминский пруд в Рязани

Решение было принято в пятницу на заседании районной думы. За проголосовали 9 из 15 депутатов. Полномочия главы администрации муниципалитета прекращены в связи с истечением срока пятилетнего контракта. При этом продлены трудовые отношения с заместителями главы администрации. Назначена исполняющая обязанности главы - ею стала Елена Рожкова. До недавнего времени...