Автомобиль съехал в Рюминский пруд в Рязани

В воскресенье, 21 мая, в Рязани легковой автомобиль съехал в Рюминский пруд. Фотографии с места происшествий разместил телеграм-канал «Усы Куракиной».
На снимках видно людей, которые пытаются достать ВАЗ из воды.
Официальная информация уточняется.
В воскресенье, 21 мая, в Рязани легковой автомобиль съехал в Рюминский пруд. Фотографии с места происшествий разместил телеграм-канал «Усы Куракиной».
На снимках видно людей, которые пытаются достать ВАЗ из воды.
Официальная информация уточняется.
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