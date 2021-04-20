Автоматизированная система управления дорожным движением в Рязани работает на 30%

- Advertisement -

В Рязани автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) сейчас работает только на 30%, сообщает ГТРК «Ока» со ссылкой на учёных Радиоуниверситета.

Сотрудники РГРТУ принимали участие в разработке системы. По мнению завкафедрой автоматики и информационных технологий в управлении Павла Бабаяна, она работает, сдерживает пробки, но возможностей пока недостаточно. Система требует доработки.

На настоящее время системой оборудованы 127 перекрёстков Рязани, на которых установлены 132 камеры, 326 датчиков детекторов. Информация о дорожной ситуации собирается в единый центр, откуда управляют транспортными потоками.

В идеале система должна реагировать на пробки, менять режим работы светофоров и убирать заторы на дорогах. Но пока этого не происходит. Особенно с учётом перекрытия движения по Лыбедскому мосту, ремонта моста через Трубеж, строительства развязки на улице Советской Армии.