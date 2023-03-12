Автокатастрофа в Рязанском районе унесла жизни двух человек

Жертвами смертельного ДТП на трассе Р132 Золотое кольцо в Рязанском районе сегодня стали два человека. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Трагедия произошла около 17:15 на 547-м километре трассы. Столкнулись ВАЗ-2111 и грузовик Scania.

Водитель и пассажир легковушки от полученных травм скончались на месте. В настоящее время их личности устанавливаются.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося выясняются.