Воскресенье, 12 марта, 2023
Татьяна Проводина

Автокатастрофа в Рязанском районе унесла жизни двух человек

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Скриншот из видео от очевидца "Новой газеты"

Жертвами смертельного ДТП на трассе Р132 Золотое кольцо в Рязанском районе сегодня стали два человека. Подробности привели в Госавтоинспекции Рязанской области.

Трагедия произошла около 17:15 на 547-м километре трассы. Столкнулись ВАЗ-2111 и грузовик Scania.

Водитель и пассажир легковушки от полученных травм скончались на месте. В настоящее время их личности устанавливаются.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося выясняются.

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