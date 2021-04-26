Автобусный маршрут Москва – Рязань вошёл в топ-10 поездок на майские праздники

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Два автобусных маршрута Москва – Рязань и Москва – Скопин вошли в топ-10 рейтинга самых популярных автобусных направлений на майские праздники с 1 по 10 мая. Рейтинг составили аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Самый популярный маршрут на этот период – Москва – Санкт-Петербург, на втором месте направление Санкт-Петербург – Смоленск. На обоих средний чек за поездку в одну сторону составит 1,2 тысяч рублей. Третье место у маршрута Москва – Ростов-на-Дону со средним чеком 1 066 рублей.

В десятке популярных также направления: Москва – Воронеж, Санкт-Петербург – Новгород Великий, Москва – Переславль-Залесский, Санкт-Петербург – Псков, Москва – Киржач.