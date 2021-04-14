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Среда, 14 апреля, 2021
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Автобус и легковушка провалились в яму с грязью в Костроме

Елена Лобанова
Фото из соцсетей
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В среду, 14 апреля, в одной из ям в Костроме оказались сразу две машины. Легковушка и автобус застряли в глубокой грязевой выбоине. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. 

По данным местных СМИ, все произошло недалеко от ЖК «Васильевский берег». ПАЗик, который влетел в яму, ежедневно возит по этой дороге рабочих одного из предприятий, расположенных в промзоне в Юбилейном. 

Еще одной жертвой глубокой грязевой ямы стала «Лада Калина». 

В администрации города оперативно отреагировали, на ситуацию. В мэрии пояснили, что на участке выставят предупреждающие знаки. 

— Специалисты Управления благоустройства города в настоящее время выясняют причины провала. В ближайшее время яму устранят, — прокомментировали в горадминистрации.

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