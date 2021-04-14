Автобус и легковушка провалились в яму с грязью в Костроме

- Advertisement -

В среду, 14 апреля, в одной из ям в Костроме оказались сразу две машины. Легковушка и автобус застряли в глубокой грязевой выбоине. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По данным местных СМИ, все произошло недалеко от ЖК «Васильевский берег». ПАЗик, который влетел в яму, ежедневно возит по этой дороге рабочих одного из предприятий, расположенных в промзоне в Юбилейном.

Еще одной жертвой глубокой грязевой ямы стала «Лада Калина».

В администрации города оперативно отреагировали, на ситуацию. В мэрии пояснили, что на участке выставят предупреждающие знаки.