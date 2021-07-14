Автобус 21-го маршрута может заменить отменённый в Рязани 34-й

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На заседании Общественного совета при управлении транспорта администрации Рязани обсудили возможность изменения маршрута 21-го автобуса, который должен прийти на замену 34-му маршруту. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Участники встречи решили, что маршрут №21 должен быть приближен к маршруту №34 — из Недостоево через Канищево и Северную окружную дорогу в сторону центра города и Дашково-Песочни.

Начальник управления транспорта Вениамин Синяков подчеркнул, что главная задача — сделать так, чтобы было комфортно жителям Рязани. Мнение горожан учтут при принятии решения.