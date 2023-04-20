Авито запустил инструмент, позволяющий связать несколько профилей

Теперь пользователи платформы в тестовом режиме смогут переключаться между аккаунтами в пару касаний, а также использовать один пароль и номер телефона для связки нескольких профилей. По оценкам аналитиков Авито, около 3 млн пользователей платформы хотели бы использовать аккаунт не только для личных, но и профессиональных целей.

Пользователям Авито в тестовом режиме стали доступны связанные профили — новый инструмент, благодаря которому можно связать несколько аккаунтов и быстро переключаться между ними. Профили останутся отдельными, но работать с ними будет удобнее. Функционал ориентирован на активных пользователей и позволит связать до семи профессиональных и один обычный профиль.

«Новый инструмент станет полезен пользователям, которые активно используют Авито для разных задач и хотели бы разграничивать свою деятельность. При разработке нового функционала мы делали упор на простоте и удобстве его использования. Так, можно переключаться без авторизации, использовать один и тот же номер телефона, пройти проверку по документам один раз на все профили, — рассказал Андрей Рыбинцев, Директор Trust&Safety. — С появлением связанных профилей исчезает проблема, связанная с тем, что пользователям приходилось создавать аккаунты под разные задачи. Нововведение позволит нам обеспечить не только комфорт, но и безопасность пользователей».

На крупных онлайн-площадках у пользователей часто возникают неудобства с переключением между разными аккаунтами. Обычно им приходится выходить из одного профиля и заходить в другой с новым логином и паролем. Это привычный метод работы с разными личными кабинетами, однако по факту он неудобен.

Новый инструмент — связка аккаунтов — позволяет переключаться между ними без ввода логина и пароля: действует один пароль, телефонный номер и электронная почта, а проверка документов, пройденная в одном из аккаунтов, распространяется на все профили.

Внутри связки, помимо обычного профиля, можно создать до семи профессиональных — по одному в категориях «Товары», «Работа» и «Транспорт» и два в категориях «Недвижимость», «Услуги». Для пользователей появляется возможность разделить деятельность: например, профессиональные услуги и общение с клиентами в одном профиле, а продажа личных товаров — в другом. При этом если клиент откроет ваш аккаунт, он не узнает, что с ним связаны другие личные кабинеты.

Для того, чтобы воспользоваться функционалом, необходимо перейти в раздел «Мои профили», нажать на «+», после чего можно присоединить уже существующий аккаунт или же сразу создать новый. Профили будут автоматически связаны и отображаться списком в верхней строчке меню личного кабинета в приложении либо в выпадающем меню в веб-версии сайта. При входе пользователь будет попадать в тот профиль, где он был активен в последний раз.