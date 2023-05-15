Авито Услуги: Весной 2023 спрос на свадебные услуги в Рязани подскочил на 150%

Аналитики Авито Услуг отмечают бум спроса на услуги для самостоятельной организации свадеб. В 2023 году для экономии пары предпочитают обращаться к экспертам напрямую и выбирать услуги под свои предпочтения и бюджет.

В марте-апреле текущего года в Рязани спрос на всю категорию свадебных услуг вырос на 150% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Таковы данные платформы Авито Услуги. Активнее всего пары искали помещения в аренду – увеличение спроса в 11 раз, услуги фотографов – рост на 28%, и трансфер для гостей – плюс 70%.

Руководитель категории «Праздники и мероприятия» на Авито Услугах Александр Сёмочкин назвал нынешний свадебный сезон особенным: сейчас пары чаще сами занимаются организацией своего торжества и напрямую ищут помощников для подготовки к важному событию.