Понедельник, 15 мая, 2023
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Авито Услуги: Весной 2023 спрос на свадебные услуги в Рязани подскочил на 150%

Татьяна Проводина
Изображение от Freepik

Аналитики Авито Услуг отмечают бум спроса на услуги для самостоятельной организации свадеб. В 2023 году для экономии пары предпочитают обращаться к экспертам напрямую и выбирать услуги под свои предпочтения и бюджет.

В марте-апреле текущего года в Рязани спрос на всю категорию свадебных услуг вырос на 150% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Таковы данные платформы Авито Услуги. Активнее всего пары искали помещения в аренду – увеличение спроса в 11 раз, услуги фотографов – рост на 28%, и трансфер для гостей – плюс 70%.

Руководитель категории «Праздники и мероприятия» на Авито Услугах Александр Сёмочкин назвал нынешний свадебный сезон особенным: сейчас пары чаще сами занимаются организацией своего торжества и напрямую ищут помощников для подготовки к важному событию.

Александр Сёмочкин: «Такой подход позволяет подобрать более выгодный набор услуг и программу вне зависимости от стартового бюджета. В среднем треть россиян (30%) считают, что оптимальный бюджет на организацию свадьбы — от 100 до 300 тысяч рублей. Еще 25% хотели бы уложиться в 100 тысяч рублей. Для многих пар организация свадьбы — это ещё и совместный творческий процесс»

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