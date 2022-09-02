Август 2022 года стал одним из самых засушливых за всю историю метеонаблюдений в Окском заповеднике

Август этого года стал одним из самых засушливых за всю историю метеонаблюдений в Окском заповеднике. Итоги месяца подвела научный сотрудник заповедника Элина Антонюк.

Летний сезон 2022 года оказался небогатым на осадки: в июне выпала половина от многолетнего уровня, в июле дожди шли регулярно, но их месячное количество было на 20 % меньше многолетней средней. При этом в первые летние месяцы, несмотря на жаркую погоду, природа не испытывала недостатка во влаге – после прохладной затяжной весны и неплохого половодья пойменные луга радовали высоким травостоем и обильным цветением луговых видов, под сенью леса царили прохлада и неумолчный птичий щебет.

Однако в конце июля установилась жаркая засушливая погода с сухими грозами, вызвавшими возгорания в лесах заповедника. Травяной покров на открытых местах выгорел, подлесок поник, испытывая сильный недостаток влаги, раньше времени пожелтели и стали опадать листья деревьев.Моросящий дождь прошел в начале месяца – 9 августа. Тогда выпало всего 0,7 мм осадков. И в ночь на 30 августа пролился долгожданный дождь. Всего за месяц выпало 2,9 мм осадков при средней многолетней 61,6 мм.За более чем восьмидесятилетний период наблюдений в Окском заповеднике меньшее количество осадков было отмечено лишь однажды – в далеком 1972 г. Для лета 1972 года была характерна высокая температура воздуха, критически низкая влажность и очень малое количество осадков (0,7 мм за месяц), что вызвало лесные и торфяные пожары во многих областях центральной части страны.

На протяжении августа складывалась аналогичная ситуация –отсутствие осадков при ежедневно нарастающей аномально высокой температуре усугубляло сложную ситуацию с тушением пожаров на территории заповедника и области в целом.