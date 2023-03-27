Авербух сообщил об улучшении состояния Романа Костомарова

Роман Костомаров, олимпийский чемпион в фигурном катании, находится в процессе восстановления. Илья Авербух, призер Олимпийских игр в фигурном катании, режиссер театрализованных шоу, продюсер и хореограф, сообщил об этом в понедельник на открытии четвертого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена», пишет ТАСС.

Авербух сообщил, что ситуация с Костомаровым начала улучшаться, и что они записали ему видеопоздравления на день рождения, которые содержат мотивационные слова. Несколько дней назад они получили голосовое сообщение от Костомарова, в котором услышали сильную мотивацию и шутку о том, что он вернется к ним после того, как его подрихтуют.