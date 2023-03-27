Понедельник, 27 марта, 2023
7info

Авербух сообщил об улучшении состояния Романа Костомарова

На главнуюНовости мира
Изображение от snowing на Freepik

Роман Костомаров, олимпийский чемпион в фигурном катании, находится в процессе восстановления. Илья Авербух, призер Олимпийских игр в фигурном катании, режиссер театрализованных шоу, продюсер и хореограф, сообщил об этом в понедельник на открытии четвертого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена», пишет ТАСС.

Авербух сообщил, что ситуация с Костомаровым начала улучшаться, и что они записали ему видеопоздравления на день рождения, которые содержат мотивационные слова. Несколько дней назад они получили голосовое сообщение от Костомарова, в котором услышали сильную мотивацию и шутку о том, что он вернется к ним после того, как его подрихтуют.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации