Авдотья Весновка 14 марта: народные приметы и что нельзя делать

14 марта православные христиане вспоминают святую Евдокию Илиопольскую. В молодости девушка обладала привлекательной внешностью и решила зарабатывать на этом. В своих покоях она принимала богатых мужчин со всего света. Но однажды она услышала чтение Писания о праведниках и грешниках. Девушка настолько прониклась им, что тотчас же решила покаяться за годы жизни, проведённые в блуде. Евдокия много молилась, приняла крещение, ушла в монастырь и чуть позже, по всей видимости, в знак прощения получила дар исцеления и даже воскрешения людей. Кроме того, сила её молитвы побуждала язычников принять христианство. Преподобномученицу Евдокию за её убеждения казнили в первый день весны.

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В народном календаре 14 марта – праздник Агафьи Весновки. Есть и другие названия – Евдокия Свистунья, Авдотья Весновка, Авдотья Плющиха. Этот день каждый год был знаком прихода настоящей весны. Существовала традиция – печь пирожки в виде ласточек, которые нужно было раздать друзьям, знакомым соседям.

– Авдотья Весновка весну снаряжает, – поговаривали наши предки.

14 марта: что нельзя и можно делать

14 марта сладится любая покупка. Если есть необходимость приобрести что-то крупное, стоит сделать это на Евдокию.

Сегодня стоит подкормить бездомных животных. Забота обернётся вам большой радостью.

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Нельзя отказывать в подаянии просящим милостыню. Иначе тяжесть грехов умерших родственников падёт на скупого.

На Авдотью старались не выходить из дома после захода солнца, чтобы не привлечь внимание злых сил.

Народные приметы 14 марта

Какова Авдотья, такое и лето;

Откуда ветер повеет, оттуда весна пойдёт;

Если 14 марта случалась метель, то готовились к неурожайному лету;

Если идёт тихий снег, будет летом много грибов и ягод в лесах;

Тёплая и ветреная погода сулит засушливое лето;

Куры пьют из луж – к ранней весне.

Именины 14 марта отмечают Александр, Александра, Анна, Антоний, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Домнина, Евдокия, Иван, Маркелл, Мартирий, Матрона, Михаил, Надежда, Нестор, Ольга, Пётр.

Рождённые 14 марта – люди гибкого ума, мечтательные и мягкие. Такие люди от природы одарены разными талантами и умениями. Они способны грамотно распоряжаться своими способностями. Развивают свой потенциал, благодаря чему быстро достигают мастерства. Постоянно ищут смысл жизни и свое предназначение.

Знак зодиака – Рыбы;

Камень – аквамарин.

Сны в ночь на 14 марта обычно не сбываются. Поэтому не тревожьтесь, если вам приснился кошмар. Образы, которые нарисует ваше подсознание сегодня, не перейдут в реальный мир и не несут в себе никакой смысловой нагрузки.