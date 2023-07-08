Аутентичные наряды и украшения показали на межрегиональном фестивале-конкурсе в Рязани  

Сегодня, 8 июля, в Рязани прошел III Межрегиональный биеннале фестиваль-конкурс рязанского костюма «Рязанскую поневу за кремлем видно». Событие призвано стимулировать научно-исследовательскую и творческую активность профессиональных и любительских коллективов, мастеров и работников культуры в области сохранения и развития рязанского народного аутентичного, сценического и современного авторского костюма.

Участниками фестиваля стали более сотни человек – это отдельные авторы, а также творческие коллективы Рязанской области и других регионов. В жюри фестиваля-конкурса вошли ведущие специалисты в области этнографического, сценического и современного авторского костюма из Москвы и Рязани. В их числе – собиратель и исследователь русского народного костюма, кандидат искусствоведения, уроженец Рязанской области Сергей Глебушкин.

Основной площадкой проведения фестиваля стал областной научно-методический центр народного творчества. Здесь состоялся показ образцов традиционного рязанского костюма и конкурс лучших коллекций одежды, аксессуаров, украшений и кукол, созданных мастерами за последние два года. Во время демонстрации коллекций руководители творческих групп давали пояснения, рассказывали о деталях костюмов, объясняли их предназначения и правила ношения.

Конкурс проходил по пяти номинациям; выбирали лучший этнографический костюм, сценический костюм, современный авторский костюм, лучшие аксессуары и украшения, а также лучшую куклу в рязанском костюме. Обладателем Гран-при стала руководитель частного музея в поселке Тума «Постоялый двор на Касимовском тракте» Наталия Малыхина. Главного приза она удостоилась за коллекцию сценических костюмов, выполненных по этнографическим образцам. Четыре костюма из этой коллекции – три женских и один мужской – были представлены на фестивале в необычном формате – в виде мини-спектакля по мотивам сказок Мещерского края.

Завершился фестиваль в Рязанском кремле, где организаторы подвели итоги, поблагодарили творческие коллективы и жюри за участие.