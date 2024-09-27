Audi влетела в фуру на большой скорости, водитель погиб

На трассе М-12 «Москва-Казань» в Орехово-Зуевском городском округе Audi RS5 с номером «666» на скорости 300 км/ч врезалась в фуру. Водитель погиб, пишет aif.ru.

Кадры ужасающей аварии на М-12 попали в сеть. На видеорегистраторе одного из автомобилей зафиксирован момент, когда ночью на полупустой трассе грузовик перестраивается из правого ряда в левый, и в этот момент в него влетает черная Audi.

За рулем автомобиля находился 25-летний водитель. Перед происшествием его снимал друг, сидевший на пассажирском сиденье. Молодые люди шутили, веселились и разгонялись до 300 км/ч.

Как стало известно, такие экстремальные поездки были для этого водителя обычным делом. Он неоднократно получал штрафы за превышение скорости.

Вероятно, в этот раз водитель тоже разогнался и на такой высокой скорости не заметил фуру, которая перестраивалась в его полосу. В результате из-под грузовика вытащили лишь скомканные останки автомобиля.

Капот, крышу и часть передних сидений просто снесло ударом. От удара даже открылся багажник, где лежали два номерных знака с цифрами «666».

«По данному факту следователем Следственного управления УМВД России по Орехово-Зуевскому городскому округу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ „Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека“», — сообщили в Telegram-канале подмосковной полиции.