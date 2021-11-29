Атмосферное давление в Москве во вторник упадет до рекордных значений

30 ноября в Москве атмосферное давление может упасть до 712 миллиметров ртутного столба. Это вторая строчка по рекорду ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Причина падения — прохождение через центр России очень глубокой циклонической «воронки». Рекордный показатель ожидается к 7 часам утра, после чего такое давление продержится ещё пару часов.

Ожидаемый показатель на 33-35 единиц ниже нормы. Ранее минимальное атмосферное давление регистрировалось в этот день в 1988 году — 718 миллиметров ртутного столба.

Для всего ноября рекордно низкий показатель в 709 миллиметров зарегистрирован 25 числа.

В этот день людям следует быть особенно внимательными к своему здоровью.