Астрономы ведут прямую трансляцию кольцеобразного солнечного затмения

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Сегодня,10 июня, жители планеты Земля наблюдают уникальное явление – солнечное затмение. Луна частично перекроет Солнце в результате чего вокруг него образуется световая корона.

Увидеть чудо природы в России можно будет на Чукотке и в Якутии. Астрономы предупреждают, что яркость будет настолько велика, что смотреть на небо без специального оборудования опасно.

В качестве средств защиты предлагают использовать сварочную маску. Увидеть затмение можно и на рабочем месте или дома. Московский планетарий ведёт прямую трансляцию события.