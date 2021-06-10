15.1 C
Рязань
Четверг, 10 июня, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Астрономы ведут прямую трансляцию кольцеобразного солнечного затмения

7info7
- Advertisement -

Сегодня,10 июня,  жители планеты Земля наблюдают уникальное явление – солнечное затмение.  Луна частично перекроет Солнце в результате чего  вокруг него образуется световая корона.

Увидеть чудо природы  в России можно будет на Чукотке и в Якутии.  Астрономы предупреждают, что яркость будет настолько велика, что смотреть на небо без специального оборудования опасно.

В качестве средств защиты предлагают использовать сварочную маску.  Увидеть затмение можно и на рабочем месте или дома. Московский планетарий ведёт прямую трансляцию события.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,199ЧитателиЧитать
1,527ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]