Астрологи перечислили три знака Зодиака, которые умирают раньше всех

Астрологи провели исследования и сделали вывод: риск ранней смерти присутствует в судьбе представителей трёх знаков Зодиака. Как правило, на их недолгий срок жизни могут повлиять хронические заболевания и нестандартные губительные увлечения.

Речь в первую очередь идёт о Рыбах. Так, представительницы этого знака в среднем доживают до 71 года, представители – до 75. Рыб может скосить артрит и заболевания суставов. Часто негативно влияют на продолжительность жизни Рыб проблемы с органами дыхания.

Причиной ранних смертей среди Стрельцов становятся проблемы с иммунитетом. Мужчины этого знака в среднем доживают до 69 лет, женщины – до 73. У них часто возникают заболевания сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата. У многих Стрельцов жизнь заканчивается внезапно, причиной этому становятся различные трагические случаи. Просто Стрельцы часто ввязываются в различные авантюры, и нередко это завершается плачевно.

Не дожить даже до 60 лет рискуют люди, рождённые под знаком Козерога. А всё из-за их эмоциональности. Часто представители этого знака страдают от проблем с психикой и нервной системы, зарабатывают психосоматические заболевания.