Астрологи назвали знаки зодиака, для которых январь 2025 будет по-особенному тяжелым

Первый месяц 2025 года богат на события. Ретроградный Меркурий, полнолуние во Льве, новолуние в Козероге, Венера в Водолее — лишь часть ожидаемых в январе явлений.

В начале года всем предстоит пройти испытания в личных отношениях, карьерных амбициях и даже в собственном самочувствии. Но эти трудности — не что иное, как шанс для личностного роста и самопознания. В это время нужно научиться справляться со стрессом, находить внутренние ресурсы и становиться сильнее, чем прежде. Однако для четырех знаков зодиака январь будет по-особенному тяжелым. Каких? Рассказывает издание «The day.ru».

Ретроградный Меркурий решил отыграться на близнецах. Их слова могут быть искажены, идеи будут вылетать из головы, разговоры постоянно уходить не в то русло. Январь принесет близнецам шквал недоразумений и запутанных сообщений.

На работе возникнет задержка в сроках, из-за чего будет бессонница и тревога. В этом случае отпустите ситуацию, астрологи рекомендуют помедитировать, несколько глубоких циклов дыхания помогут успокоиться. Главное — не нервничайте, ведь именно в моменты хаоса рождаются самые гениальные идеи.

Сильные эмоциональные бури накроют скорпионов. Пик эмоциональной волны придется на 25 января, когда будет наблюдаться полнолуние во Льве.

В итоге январское обострение чувств повлияет на отношения с близкими. Звезды сулят скорпионам физическое истощение или проблемы с желудком из-за постоянных внутренних волнений.

В январе скорпионам рекомендуется найти опору в гармоничных отношениях. Можно заняться самоанализом.

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Новолуние в Козероге 9 января скажется на Овнах. В этот период импульсивная натура представителей знака может создать дополнительные проблемы.

Они могут разочароваться, что их работа не получает отклика. Стоит быть благоразумнее, проявить сдержанность и стратегическое мышление. Проблемы в финансах принесут импульсивные покупки. Чтобы оставаться в тонусе, овнам советуют заняться физическими нагрузками. Рекомендуют йогу.

Для Раков январь 2025 года станет временем выхода из зоны комфорта. Влияние Венеры в Водолее принесет непредсказуемую энергию. Представителям знака придется столкнуться с переменами, которые могут вызвать у них дискомфорт и эмоциональный дисбаланс.

Изменения в личных отношениях или на работе могут привести к недопониманию, вызвать чрезмерную усталость. Чтобы пережить первый месяц года, важно сосредоточиться на небольших задачах, которые не создают эмоциональной перегрузки. Свободное время стоит провести в размышлениях и переоценки изменений, которые принесет 2025 год.

Астрологи советуют всем знакам зодиака в январе 2025 года заняться самоанализом. Не бойтесь выходить из зоны комфорта, учитесь адаптироваться к новым условиям, помните, что ни один шторм не длится вечно и после каждой бури всегда наступает штиль.