Астрологи назвали три знака зодиака, которые умирают раньше всех

Астрологи провели исследования и сделали вывод: риск ранней смерти присутствует в судьбе представителей трёх знаков зодиака.

Во-первых, речь идёт о Рыбах. Представительницы этого знака в среднем доживают до 71 года, представители – до 75. Очень часто Рыбы страдают от артрита, болезней сустав. Также возможны проблемы с органами дыхания.

Во-вторых, причиной ранних смертей среди Стрельцов становится слабый иммунитет. Мужчины этого знака в среднем доживают до 69 лет, женщины – до 73. У них часто возникают заболевания сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата. Ещё есть риск внезапной смерти от несчастного случая, ведь Стрельцы часто ввязываются в различные авантюры.

В-третьих, не дожить даже до 60 рискуют Козероги. А всё из-за их эмоциональности. Часто представители этого знака страдают от проблем с психикой и нервной системы, зарабатывают психосоматические заболевания.