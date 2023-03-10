7info7 10.03.2023 09:21 Астролог Володина рассказала, что лучше делать в «день Венеры» На главнуюНовости мира Астролог Василиса Володина составила прогноз на 10 марта. Его она опубликовала в своём telegram-канале. – Пятница — новость сама по себе прекрасная, не правда ли? А ещё это день Венеры, поэтому хорошо заняться красотой снаружи и изнутри. Декорировать дом, сходить в салон красоты или спа. Расположить к себе гостей обаянием, хорошими манерами и вкусной едой. На столе непременно живые цветы, в комнате свежий воздух и уют. Вино идеально подобрано под блюдо, правильной температуры и выдержки, – пишет эксперт. По словам Володиной, процесс важнее, чем результат. Воспитываем вкус к жизни и творим красоту своими руками.! Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram Новости СМИ2 Новости СМИ2