Астролог Володина рассказала, что лучше делать в «день Венеры»

– Пятница — новость сама по себе прекрасная, не правда ли? А ещё это день Венеры, поэтому хорошо заняться красотой снаружи и изнутри. Декорировать дом, сходить в салон красоты или спа. Расположить к себе гостей обаянием, хорошими манерами и вкусной едой. На столе непременно живые цветы, в комнате свежий воздух и уют. Вино идеально подобрано под блюдо, правильной температуры и выдержки, – пишет эксперт.