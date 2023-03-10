Пятница, 10 марта, 2023
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Астролог Володина рассказала, что лучше делать в «день Венеры»

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Астролог Василиса Володина составила прогноз на 10 марта. Его она опубликовала в своём telegram-канале.

– Пятница — новость сама по себе прекрасная, не правда ли? А ещё это день Венеры, поэтому хорошо заняться красотой снаружи и изнутри. Декорировать дом, сходить в салон красоты или спа. Расположить к себе гостей обаянием, хорошими манерами и вкусной едой. На столе непременно живые цветы, в комнате свежий воздух и уют. Вино идеально подобрано под блюдо, правильной температуры и выдержки, – пишет эксперт.

По словам Володиной, процесс важнее, чем результат. Воспитываем вкус к жизни и творим красоту своими руками.!

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